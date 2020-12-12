Валентин Гафт не только снимался в кино, но и писал колкие эпиграммы на артистов. Топ-10 лучших стихов актера
Российский актер Валентин Гафт, который скончался в возрасте 85 лет от последствий инсульта, был известен не только яркими ролями в советском и российском кино, но и своими эпиграммами.
"Страна" собрала лучшие из них.
Так, о российском артисте Леониде Ярмольнике, который в качестве мима на домашних вечеринках часто исполнял роли чайника и унитаза, Гафт высказался так:
"Чего не сделаешь за стольник,
Чтоб овладеть теплом сердец?
Был даже чайником Ярмольник,
Но унитаз - его венец…".
Недавно умершему сатирику Михаилу Жванецкому Гафт посвятил следующее четверостишие:
Спросил однажды вождь страны советской:
"Где Гоголи и Салтыковы-Щедрины?"
И появились Вы на свет, Жванецкий.
И тут, конечно, часть моей вины.
Людмилу Гурченко Гафт также без внимания не оставил:
Ей повезло всё знать, всё мочь,
Хоть водку глушит из стакана.
А карнавальная та ночь
Звездой мигает нам с экрана.
Но всех пока одно тревожит:
Без мата Гурченко не может.
Лии Ахеджаковой посвящены следующий строки:
Всегда играет одинаково
Актриса Лия Ахеджакова.
Великолепно! В самом деле
Всегда играет на пределе.
В то же время об Армене Джигарханяне актер высказался следующим образом:
Гораздо меньше на земле армян,
Чем фильмов, где сыграл Джигарханян.
На другого артиста, Олега Табакова, Гафт написал такую эпиграмму:
Чеканна поступь. Речь тверда
У Лелика, у Табакова.
Горит, горит его звезда
На пиджаке у Михалкова.
Известному поэту и исполнителю Булату Окуджаве Гафт посвятил следующие строки:
Ну надо же так умудриться,
Как был продуманно зачат,
Что в день такой сумел родиться
Не кто-нибудь, а ты, Булат.
И тут не просто совпаденье,
Здесь тайный знак судьбы самой.
Победы День и день рожденья, —
"Бери шинель, пошли домой!".
Режиссеру Эльдару Рязанову от Гафта досталось:
Переосмысливая заново
Картины Элика Рязанова,
Скажу: талант его растет,
Как и живот, им нет предела,
Но вырывается вперед
Его талантливое тело!
Актрису Любовь Полищук артист сравнивал с цветами, которые выглядывают из-под забора:
Она красива и комична —
Редчайшее из сочетаний.
Прилично или неприлично,
Шарм — основное содержание.
Она, возникшая из сора,
Из первозданной простоты, —
Так иногда из-под забора,
Торчат красивые цветы.
А Михаилу Боярскому Гафт посвятил аж две эпиграммы, первая о самомнении артиста:
Зачем ты, Миша, так орешь,
Давно ограбленный еврей?
Ты Д'Артаньяна не тревожь,
Он дворянин, а ты — плебей.
Во второй же речь идет о том, как быстро умирают артисты прошлого поколения:
Живых всё меньше в телефонной книжке
Звенит в ушах смертельная коса,
Стучат всё чаще гробовые крышки,
Чужие отвечают голоса.
Но цифр этих я стирать не буду
И рамкой никогда не обведу.
Я всех найду, я всем звонить им буду,
Где б ни были они, в раю или в аду.
Пока трепались и беспечно жили —
Кончались денно-нощные витки.
Теперь о том, что недоговорили,
Звучат, как многоточия, гудки.
Также Гафт на одном из своих творческих вечеров "прошелся" по представителям российской эстрады, Филиппу Киркорову, Николаю Баскову и Иосифу Кобзону
Напомним, советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт умер в субботу, 12 декабря.
"Страна" вспомнила лучшие роли знаменитого актера, по которым он больше всего запомнился и полюбился зрителям нескольких поколений.