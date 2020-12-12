Российский актер Валентин Гафт, который скончался в возрасте 85 лет от последствий инсульта, был известен не только яркими ролями в советском и российском кино, но и своими эпиграммами.

"Страна" собрала лучшие из них.

Так, о российском артисте Леониде Ярмольнике, который в качестве мима на домашних вечеринках часто исполнял роли чайника и унитаза, Гафт высказался так:

"Чего не сделаешь за стольник,

Чтоб овладеть теплом сердец?

Был даже чайником Ярмольник,

Но унитаз - его венец…".

Недавно умершему сатирику Михаилу Жванецкому Гафт посвятил следующее четверостишие:

Спросил однажды вождь страны советской:

"Где Гоголи и Салтыковы-Щедрины?"

И появились Вы на свет, Жванецкий.

И тут, конечно, часть моей вины.

Людмилу Гурченко Гафт также без внимания не оставил:

Ей повезло всё знать, всё мочь,

Хоть водку глушит из стакана.

А карнавальная та ночь

Звездой мигает нам с экрана.

Но всех пока одно тревожит:

Без мата Гурченко не может.

Лии Ахеджаковой посвящены следующий строки:

Всегда играет одинаково

Актриса Лия Ахеджакова.

Великолепно! В самом деле

Всегда играет на пределе.

В то же время об Армене Джигарханяне актер высказался следующим образом:



Гораздо меньше на земле армян,

Чем фильмов, где сыграл Джигарханян.

На другого артиста, Олега Табакова, Гафт написал такую эпиграмму:

Чеканна поступь. Речь тверда

У Лелика, у Табакова.

Горит, горит его звезда

На пиджаке у Михалкова.

Известному поэту и исполнителю Булату Окуджаве Гафт посвятил следующие строки:

Ну надо же так умудриться,

Как был продуманно зачат,

Что в день такой сумел родиться

Не кто-нибудь, а ты, Булат.

И тут не просто совпаденье,

Здесь тайный знак судьбы самой.

Победы День и день рожденья, —

"Бери шинель, пошли домой!".

Режиссеру Эльдару Рязанову от Гафта досталось:

Переосмысливая заново

Картины Элика Рязанова,

Скажу: талант его растет,

Как и живот, им нет предела,

Но вырывается вперед

Его талантливое тело!

Актрису Любовь Полищук артист сравнивал с цветами, которые выглядывают из-под забора:

Она красива и комична —

Редчайшее из сочетаний.

Прилично или неприлично,

Шарм — основное содержание.

Она, возникшая из сора,

Из первозданной простоты, —

Так иногда из-под забора,

Торчат красивые цветы.

А Михаилу Боярскому Гафт посвятил аж две эпиграммы, первая о самомнении артиста:

Зачем ты, Миша, так орешь,

Давно ограбленный еврей?



Ты Д'Артаньяна не тревожь,

Он дворянин, а ты — плебей.

Во второй же речь идет о том, как быстро умирают артисты прошлого поколения:

Живых всё меньше в телефонной книжке

Звенит в ушах смертельная коса,

Стучат всё чаще гробовые крышки,

Чужие отвечают голоса.

Но цифр этих я стирать не буду

И рамкой никогда не обведу.

Я всех найду, я всем звонить им буду,

Где б ни были они, в раю или в аду.

Пока трепались и беспечно жили —

Кончались денно-нощные витки.

Теперь о том, что недоговорили,

Звучат, как многоточия, гудки.

Также Гафт на одном из своих творческих вечеров "прошелся" по представителям российской эстрады, Филиппу Киркорову, Николаю Баскову и Иосифу Кобзону

Напомним, советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт умер в субботу, 12 декабря.

"Страна" вспомнила лучшие роли знаменитого актера, по которым он больше всего запомнился и полюбился зрителям нескольких поколений.