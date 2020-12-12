Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту государственной измены против депутатов Сюртовской сельской территориальной общины (с. Сюрте Ужгородского района Закарпатской области), которые исполнили гимн Венгрии во время принятия присяги.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на комментарий СБУ.

Так, в СБУ рассказали, что обстоятельства действий депутатов расследуются в уголовном производстве, а именно по ч.2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), части первой статьи 110, речь в которой идет о государственной измене, а также по части третьей статьи 358 (подделка документов).

Другая информация относится к тайне досудебного следствия, подчеркнули в спецслужбе.

Напомним, 21 ноября депутаты Сюртовской сельской территориальной общины (с.Сюрте Ужгородского района Закарпатской области) исполнили гимн Венгрии во время принятия присяги. СБУ пообещала тщательно проверить действия депутатов на предмет правонарушений. В то же время посольство Венгрии стало на защиту депутатов, заявив, что те сначала спели государственный гимн Украины, и только после него прочитали национальную молитву, впоследствии ставшую гимном Венгрии.

После инцидента с гимном неизвестные опубликовали видео, на котором человек в камуфляже на фоне символики "Правого сектора" угрожает закарпатским венграм, которые размышляют об автономии, у въезда в город Берегово. После своей устрашающей речи мужчина продемонстрировал характерный нацистский жест, подняв вверх правую руку. В ответ на это правоохранители открыли уголовное производство.