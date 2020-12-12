Президент Украины Владимир Зеленский наградил старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива, с которого суд Милана недавно снял обвинения в убийстве, орденом "За мужество" III степени.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Так, Владимир Зеленский принял во внимание ходатайство Министерства внутренних дел и подписал указ № 563/2020 о награждении Виталия Маркива орденом. В Офисе президента отмечают, что Маркив сохранил военную честь и гражданское достоинство в сложной ситуации, и сумел доказать свою невиновность

"Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, Виталия Маркива задержали в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Энди Роккелли недалеко от Славянска в мае 2014 года. Он был приговорен к 24 годам лишения свободы. Но 3 ноября 2020-го апелляционный суд Милана оправдал нацгвардейца.

Тем временем суд в Москве заочно арестовал Маркива и объявил его в международный розыск.

Также "Страна" подробно разбиралась, за что именно судили Маркива и почему в итоге суд Милана его оправдал.