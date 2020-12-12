В субботу, 12 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев, во время встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции и США заявил, что Армения спровоцировала нарушение режима прекращения огня в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Об этом сообщает агентство АзерТАдж.

"В настоящее время там (в Карабахе - Ред.) находятся российские миротворцы, они приступили к деятельности. Ситуация в определенной степени стабильная, несмотря на то, что мне сейчас сообщили, что вчера либо армянские боевики, либо остатки так называемой армянской армии совершили некоторые теракты. Это, конечно, вызывает беспокойство", - сказал Алиев.

Ранее Минобороны НКР заявили, что военные Азербайджана попытались напасть на пост армии НКР. В министерстве обороны Армении также подтвердили нападение азербайджанских военных. В Минобороны России заявили, что в Нагорном Карабахе зафиксирован первый случай нарушения режима прекращения огня.

Напомним, 10 ноября главы России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения передает Азербайджану три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский.