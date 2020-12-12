В воскресенье, 13 декабря, в Украине будет пасмурная погода. Практически во всех регионах пройдет мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах синоптики прогнозируют температуру воздуха +1...-1 днем, а ночью +1...+5. Также во всех областях, кроме Ужгородской, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

В центральной и восточной частях страны днем потеплеет до 0...+4 градусов, а ночью температура опустится до -3. В Донецкой и Луганской областях осадков не ожидаются, а во всех остальных прогнозируют дождь и мокрый снег.

На севере Украины днем в воскресенье будет от 1 до 3 градусов тепла, а ночью -2...-4. В течение всех суток ожидается мокрый снег и дождь.

На юге страны будет теплее всего - днем +5...+9, ночью похолодает до +4...+6. В Одесской и Николаевской областях - дождь.

В Киеве днем будет от 0 до +2 градусов, а ночью от 0 до -2. Пасмурно, мокрый снег и дождь.

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко отчитал глав районов из-за гололеда, который сковывает столицу уже третий день подряд

Также мы писали, что в субботу, 12 декабря, спасатели объявили в Украине желтый уровень опасности из-за гололеда.