В субботу, 12 декабря, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) заявила о попытках захватить Успенский храм в селе Михальча, Черновицкой области. В нападении представители церкви обвинили сторонников Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ на своей странице в Facebook.

Так, около 10:00 представители Черновицкой епархии сообщили, что активисты ПЦУ пытаются выбить дверь храма. Им удалось проникнуть на территорию религиозного учреждения, после чего они, по словам очевидцев, начали распылять газ из баллончиков в глаза прихожан.

Около 11:00 на территорию храма удалось зайти полиции, вместе с прихожанами и священниками. Сам храм в это время был заблокирован сторонниками ПЦУ.

В полиции прокомментировали инцидент, подтвердив конфликт между представителями двух религиозных общин, причина которого заключается в споре об использовании религиозного учреждения. В результате конфликта было повреждено несколько окон храма.

"Сегодня, 12 декабря, в полицию поступило сообщение, что в селе Михальча Сторожинецкого района неизвестные лица не пускают прихожан на территорию церкви и вероятно повредили имущество храма", - рассказали в полиции.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что ПЦУ финансируют из госбюджета.

Также сообщалось, что во во время визита Зеленского в Турцию он провел встречу с патриархом Варфоломеем и пригласил его в Украину. Зачем президент Украины начал проявлять такое внимание к религиозным вопросам разбиралась "Страна".