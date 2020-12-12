Министерство иностранных дел Украины выразило протест касательно расширения списка граждан Украины, против которых правительство российской Федерации ввело санкции. В МИД также осудили попытку давления на народных депутатов Украины.

Соответствующее заявление обнародовано на официальной сайте МИД Украины.

Так, в Министерстве выразили протест против "специальных экономических мер", которые ввела Россия против перечня граждан Украины и осудили попытку таким образом надавить на украинских народных депутатов и других представителей общества.

"Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях", - говорится в заявлении.

В МИД добавили, что украинская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих мер реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.

"Украина и в дальнейшем будет продолжать политику противодействия российской агрессии, прилагать последовательные усилия для прекращения временной оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - заявили в ведомстве.

Напомним, 11 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины. В основном список был расширен за счет нардепов от фракции "Слуга народа". В санкционный список России не вошли только 29 народных депутатов от "Слуги народа". В список не вошли те депутаты, которые 30 апреля этого года не проголосовали за проект постановления Рады №3068 (обращение к иностранным государствам и международным организациям об осуждении агрессии России против Украины).

С какой целью Москва ввела санкции против народных депутатов - подробно разбиралась "Страна".