В субботу, 12 декабря, в Минобороны Нагорно-Карабахской республики заявили, что военные Азербайджана попытались напасть на пост армии НКР. В результате перестрелки было ранено трое армянских военнослужащих. Минобороны России заявило о первом случае нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

"11 декабря в 20:40 противник предпринял попытку нападения на один из боевых постов на южном направлении. В результате завязавшейся перестрелки трое армянских военнослужащих ранены", - сообщают в Минобороны непризнанной республики.

В свою очередь в министерстве обороны Армении также сообщают, что сегодня азербайджанские военные возобновили наступление в южной части Нагорного Карабаха.

"12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар - Хцаберд Республики Арцах", - сообщили в ведомстве.

Тем временем в Минобороны Российской Федерации заявили, что в Нагорном Карабахе зафиксирован первый случай нарушения режима прекращения огня.

"Российским контингентом миротворческих сил продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. 11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 ноября главы России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения передает Азербайджану три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский.

10 декабря в Баку прошел военный парад, где встретились лидеры Турции и Азербайджана. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что борьба за Карабах еще не окончена. А президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана.