Недавно назначенный спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович снова оскорбил избирателей президента Владимира Зеленского.

О своей позиции он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Так, во время эфира журналист напомнил, что Арестович в марте этого года матом высказался о проголосовавших за Зеленского украинцев, назвав их "долбо@бами". Журналист поинтересовался, изменилась ли позиция Арестовича.

"Тут необходимо разделять позицию. Если лично, то я могу отметить, что не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица и журналисты иногда кажутся мне этими самыми долбо@бами до сих пор", - пояснил Арестович.

В то же время, Арестович сказал, что как официальное лицо больше не может характеризовать сограждан бранными словами и хорошо относится ко всем вне зависимости от их политических взглядов.

Напомним, 31 марта Арестович опубликовал пост в Facebook, в котором в матерной форме высказался об избирателях Владимира Зеленского.

"Вы отдаете себе отчет, что в своей праведной борьбе, в желании изменить систему, вы оказались долбо@бами вульгарными, обыкновенными", написал он в посте.

В конце октября Арестович был назначен советником и спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу по решению главы делегации Леонида Кравчука.

Отметим, что еще в 2017 году Алексей Арестович, который на то время являлся одним из самых известных украинских комментаторов проблем АТО, попал в скандал. Он опубликовал в Facebook пост, в котором признался, что на протяжении трех лет много врал, а его экспертные комментарии были "черной пропагандой" против России. Это вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсети.