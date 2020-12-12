В Соединенных штатах Америки зафиксировали новый суточный антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За сутки зафиксировали более 230 тысяч новых случаев.

Соответствующие данные приводит институт Джона Хопкинса.

Так, за все время пандемии коронавируса в США заразились 15,8 миллионов человек, из них выздоровели 6,1 миллионов пациентов. Из-за связанных с Covid-19 причин умерли более 295 тысяч американских пациентов. За последние сутки зафиксировали 231 775 новых случаев коронавирусного заражения.

Напомним, за все время пандемии Covid-19 коронавирус унес жизни более 1,5 миллиона человек. На первом месте по числу смертей от Covid-19 и случаям заражения коронавирусом находятся США.

Также сообщалось, что 12 декабря в Украине зафиксировали рекорд по количеству госпитализаций по причине Covid-19 за сутки. За сутки заразились коронавирусом в Украине 12 811 человек, а в больницы доставили 3001 пациента.