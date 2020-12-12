Власти Чехии, которые в октябре ввели в стране локдаун, пересмотрели коронавирусные правила о продаже напитков в ресторанах и их подаче, запретив "кофе с собой".

Об этом пишет издание "Aktualne".

Отныне все напитки, которые клиент купил, он должен потреблять непосредственно в заведении. В постановлении правительства сказано, что напитки, подаваемые или изготавливаемые на месте, потреблять "вне помещения" запрещается.

По словам министра здравоохранения страны Яна Блатны, целью новых мер является не допустить, чтобы люди ходили по улицам или рождественским ярмаркам с напитками или с пищей. В то же время, эта мера не распространяется на продажи через окно автомобиля.

В свою очередь министр по вопросам торговли Карел Гавличек добавил путаницы относительно новых правил. Он сказал, что продавать кофе или чай "с собой" можно, если клиент унесет напиток в сумке в офис или домой.

Перед этим чешские власти по ошибке запретили заведениям общественного питания продавать все напитки в бутылках и напитки на месте для немедленного потребления. По данным Министерства внутренних дел, это была "опечатка", которая уже исправлена.

Напомним, в конце ноября Чехия смягчила карантин и отменила комендантский час.

Также мы писали, что за последние шесть недель смертность от коронавируса в Европе выросла почти в два раза.