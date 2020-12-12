Международный уголовный суд - у нас в стране более известный как Гаагский трибунал - заявил, что открыл дело по военным преступлениям в Украине.

Они главным образом связаны с конфликтом на Донбассе.

Украинские власти эту новость встретили восторженно.

"Международное правосудие не быстрое, но неотвратимое. Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", - написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В тоже время, в заявлении гаагских прокуроров отдельно уточняет, что преступления были совершены "разными сторонами конфликта". То есть уже отсюда можно сделать вывод, что расследоваться будут и военные преступления по обе стороны линии фронта.

Разбирались, что это означает для Украины.

Кого судят в МУС

Для начала разберемся, что это вообще за суд и какое отношение он имеет к Украине.

Международный уголовный суд действует при ООН. И расследует дела, связанные с геноцидом, военными преступлениями, политически мотивированными убийствами - особенно в местах вооруженных конфликтов.

Также суд, расположенный в Гааге, занимается массовыми казнями, произвольными задержаниями и пытками. И политическим преследованием различных групп населения.

Среди военных преступлений суд выделяет обстрелы гражданской инфраструктуры, не имевшие военного назначения, и удары по мирному населению.

Украина до 2014 года отношения к этому суду почти никакого не имела. В 2000 году Киев обязался ратифицировать документ по присоединению к юрисдикции суда - Римский устав - но так этого и не сделал.

Ситуация изменилась после Евромайдана и аннексии Крыма. Украина собралась засудить Россию в Гааге, а для этого нужно было ратифицировать Римский устав. Тогда пошли двумя путями. Первый - через МИД Украины, который направил в Гаагу признание юрисдикции МУС, начиная с конца февраля 2014 года.

Второй - через Раду, которая обратилась к Гаагскому трибуналу с просьбой расследоваться преступления России и "ЛДНР" в Крыму.

То есть изучать преступления Украины парламент не позволил. Однако Гааге это было и не нужно - ей хватило более широких полномочий от министерства иностранных дел.

Гаага и Украина

Дискуссия о том, что под каток гаагского правосудия могут попасть и украинские ответственные лица, а также военнослужащие, началась осенью 2017 года.

Тогда Рада с подачи Порошенко рассматривала закон о реинтеграции Донбасса. Он в числе прочего позволял украинской армии воевать на Донбассе без объявления военного положения.

До этого времени ВСУ по сути нарушали Конституцию, которая не позволяет использовать армию против граждан Украины. Агитируя за этот законопроект, представитель президента Ирина Луценко заявляла, что он спасет украинских военных от Гааги.

"Юридически они, защитники Украины, будут иметь дополнительную защиту и объяснение, если, не дай Бог, Россия захочет воспользоваться Гаагским трибуналом и запугивать наших военных, как это делалось в Грузии, то принят этот документ и принято определение, что войска должны быть, потому что мы самообороняемся", - заявляла Луценко.

Парламент этот закон тогда принял. Однако по факту это мало что изменило: основной вал подсудных Гааге инцидентов произошел в 2014-2015 годы - во время активной фазы войны и еще до принятия этого закона.

Прошло чуть более года, и МУС объявил, что ведет предварительное следствие по Украине. В отчете говорилось, что основных направления три: Майдан, Крым и Донбасс.

По востоку Украины Гаагский суд признал гибридный характер конфликта. Но не в том смысле, в котором это слово употребляют украинские власти (военные + дипломатически-информационные мероприятия России), а как смесь гражданского конфликта с международным.

Суд утвердил, что война Киева с "ДНР" и "ЛНР" имеет признаки немеждународного вооруженного конфликта. Но также в Гааге зафиксировали моменты прямых столкновений украинских и российских войск.

Всего речь шла о 1200 преступления, совершенных на территориях Украины - как подконтрольных, так и нет. Среди них - артобстрелы густонаселенных районов, похищения людей и пытки в местах лишения свободы. МУС заявил, что в своей работе пользуется отчетами ООН по нарушению прав человека, где данные преступления детально описаны.

"Страна" уже анализировала эти отчеты. В них детально рассказывается не только о действиях российской власти в Крыму и сепаратистов - но и преступлениях украинских силовиков и СБУ.

Последний такой доклад вышел в мае 2020 года. В нем говорилось, что обстрелы на Донбассе не прекращаются и при новом президенте Владимире Зеленском. Причем более 80% пострадавшего от них мирного населения - жители неподконтрольных территорий.

В докладе также приводятся свидетельства пленных, которых обменяли при Зеленском: те, кто вернулся из "ДНР" и "ЛНР", говорят об издевательствах со стороны местных силовиков. А выданные Украиной жалуются на пытки от рук СБУ. Также в ООН выяснили, что жителей Донбасса, которые хотят вернуться в Украину по программе СБУ "Тебя ждут дома", задерживают и пытают с целью взять на себя вину в службе сепаратистам.

И многое другое.

То есть у Гааги потенциально может быть очень много фактов для расследования.

Что произошло вчера?

11 декабря 2020 года прокурор Гаагского трибунала Фату Бенсуда заявила, что предварительная экспертиза по Украине окончена. И начинается официальное расследование преступлений на территории страны.

"В Украине был совершен широкий спектр деяний представляющих собой преступления, подпадающих под юрисдикцию Суда, таких как военные преступления и преступления против человечности", - говорится в заявлении Бенсуды.

Прокурор МУС по Украине Фату Бенсуда

Прокурор по Украине работает на своей должности уже девять лет. Начинала Фату Бенсуда консультантом в процессе по геноциду в Руанде. Сама она родом из африканской страны Гамбии, где была генеральным прокурором.

Но вернемся к Украине.

Расследуются три категории уголовных деяний:

- во время боевых действий,

- при взятии под стражу и содержании в тюрьмах,

- по Крыму.

При этом, речь идет о преступлениях, совершенных "всеми сторонами конфликта".

"Мы выявили, что эти преступления, совершенные разными сторонами конфликта, также были достаточно серьезными для проведения расследования", - говорится в заявлении Фату Бенсуды.

В том числе МУС заявил, что учитывал и дела, которые завела Россия относительно Украины.

Москва, напомним, открывала производства по поводу многих эпизодов - от сожжения людей в одесском Доме профсоюзов до подрыва ЛЭП на границе с Крымом и тому подобных инцидентов.

Впрочем, гаагский трибунал будет расследовать дела по Украине параллельно следствию в Киеве или Москве. Следующий шаг здесь - обращение к судьям предварительного следствия МУС, которые должны дать прокурору санкцию на официальное расследование.

Пока непонятно, какие именно преступления будет расследовать Гаага. Но если следствие будет опираться на отчеты Верховного комиссара ООН по правам человека (а это ранее анонсировалось), то там перечислены десятки инцидентов, связанных с беспределом с обоих сторон.

Причем срока давности данные преступления не имеют.