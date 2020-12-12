В "Оппозиционной платформе-за жизнь" отреагировали на действия Национального совета по телевидению Украины, который объявил предупреждение телеканалу "112 Украина" за показ мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы". В заявлении "ОПЗЖ" назвали такие действия покушением на свободу слова, шизофренией и путем к тоталитаризму.

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте "ОПЗЖ".

"Власть и её марионетки из Национального совета по телевидению и радиовещанию стремятся любой ценой выжечь свободу слова в Украине. Поэтому против независимых телеканалов развернут бюрократический террор. Под любым, даже самым абсурдным предлогом марионетки из Нацсовета назначают внеплановые проверки, выносят предупреждения, тащат телеканалы в суды", - говорится в заявлении.

Также в партии заявили, что "наказание телеканалов за освещение деятельности оппозиции и даже за демонстрацию детских мультфильмов – шизофрения и прямой путь к тоталитаризму", потребовали изменить законодательство, прекратить травлю телеканалов и ущемление свободы слова в Украине.

Напомним, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу "112 Украина". Причиной стала трансляция мультика "Необыкновенное путешествие Серафимы", в котором главного героя озвучил российский актер Александр Михайлов, чья фамилия находится в списке лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Также сообщалось, что Нацсовет назначил проверку телеканала "Наш" из-за появления в эфире представителя "ЛНР".