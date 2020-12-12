Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа", рассказал "Стране", будут ли инициировать проверки депутатам, которые не попали в список санкций РФ.

"Точно не будем, не мы этот список формировали. Его формировала другая страна. У них такое мнение, мы ее увидели. Выводы общество для себя может делать, но юридически никаких оснований кого-то проверять нет и вообще насчёт их какую-то позицию формировать. Для меня все депутаты фракции "Слуга народа" одинаково важны и одинаково патриоты, вне зависимости от того, есть они где-то или нет", - заявил Корниенко.

Напомним, 11 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины. В основном список расширен за счет нардепов от фракции "Слуга народа". Там есть глава фракции Арахамия, его заместители, Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Никита Потураев, Николай Тищенко и многие другие.

Как стало известно, в санкционный список России не вошли только 29 народных депутатов от "Слуги народа".

При этом "Страна" нашла критерий, по которому часть депутатов из фракции "Слуга народа" не попали в санкционный список. Как оказалось, это те "слуги", которые 30 апреля этого года не проголосовали за проект постановления Рады №3068 (обращение к иностранным государствам и международным организациям об осуждении агрессии России против Украины).