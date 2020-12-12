Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что подделка результатов ПЦР-тестов является уголовным преступлением. Тех, кто занимается подобными вещами, лишат лицензии.

Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировался на Facebook.

"Фиктивная справка о ПЦР-тесте - это уголовное преступление. Если мы узнаем, что какая-то лаборатория выдает такие фиктивные справки, то сразу будем обращаться в правоохранительные органы. И понятно, что по проверке лицензионных условий работы этой лаборатории будут проводиться действия", - сказал он.

В связи с этим Степанов попросил украинцев сообщать Минздрав о фактах подделки справок. Отдельно он обратился к гражданам, которые подумывают заказать себе такой "документ".

"Во-первых, когда вы покупаете такую ​​справку, вы платите за нее средства, и мне кажется, что лучше все же сделать тест и четко осознавать, что вы не болеете коронавирусной болезнью, потому что это точно нужно для вашего здоровья. Кроме того, если вы возьмете такую ​​справку и поедете за границу, и там окажется, что она фиктивная, или будут выявлены другие обстоятельства, о том, как вы получили эту справку, это может просто вызвать у вас большие проблемы за рубежом. Там иногда, в отличие от нас, они достаточно строго относятся к исполнению законов", - сообщил он.

Степанов назвал подделку результатов ПЦР-теста уголовным преступлением. Смотреть с 13:26. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, в ходе этого же брифинга Степанов раскритиковал бюджет Минздрава, который заложен в бюджете Украины на следующий год.

Кроме того, глава министерства здравоохранения также рассказал, что ведомство обновило стандарты тестирования на коронавирус. Теперь ПЦР-тесты будут делать всем гражданам, у которых есть симптомы респираторного заболевания.