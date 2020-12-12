В Офисе президента считают санкции, введенные Россией в отношении депутатов фракции "Слуга народа", попыткой вернуться в события пятилетней давности.

Об этом рассказал советник президента Украины Михаил Подоляк, передает "Корреспондент".

"Очевидно, что подобный "санкционный механизм" в России опять реанимировали те, кто давно не слышал от подчиненных здоровой критики своих, безусловно, "гениальных" идей. Там просто не решаются уже говорить правду о недейственности и инфантилизме подобных идей и с серьезными лицами выполняют даже откровенно абсурдные решения", - сказал он.

Подоляк также рассказал, что санкции России никак не повлияют на украинских чиновников и политиков.

"У главы ВР, наших депутатов на сегодня нет и не может быть никаких существенных интересов в России, которые могли бы пострадать от такого решения по "санкциям". Медийный же эффект также крайне сомнителен. Скорее, это выглядит анекдотично. И скорее всего, необходимо для усиления, скажем так, истеризация собственного населения", - сообщил он.

По его словам, единственной верной реакцией на действия России будет сухое министерское заявление.

Напомним, в пятницу, 11 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины. В основном список расширен за счет нардепов от фракции "Слуга народа". Там есть глава фракции Арахамия, его заместители, Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Никита Потураев, Николай Тищенко и многие другие.

Позже "Страна" публиковала полный список народных избранников от президентской партии, которых не коснулись российские ограничения