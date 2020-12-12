"Страна" нашла критерий, по которому часть депутатов из фракции "Слуга народа" не попали в санкционный список.

Это те "слуги", которые 30 апреля этого года не проголосовали за проект постановления Рады №3068 (обращение к иностранным государствам и международным организациям об осуждении агрессии России против Украины).

Не голосовало "за" (по разным причинам - кто отсутствовал, кто воздержался, а кто и просто не нажал кнопку) 27 нардепов от "слуг". И именно они и не попали в санкционный список. Точное совпадение.

Также не попали в список два нынешних нардепа от "слуг", которые на момент голосования 30 апреля не были членами парламента (Маслов и Гунько).

Прокомментировал данный факт и телеграм-канал "Политика Страны":

"Понятно, что это голосование - сугубо формальный критерий для отбора в санкционный список. Так как уже после 30 апреля, в сентябре, Россия ввела санкции против части нардепов - из фракций Голоса, Евросолидарности (включая Порошенко), Батькивщины и других. Почти всех, кроме ОПЗЖ и "слуг". Видимо тогда в Москве ещё была надежда, что накануне выборов Зеленский все-таки сделает какие-то шаги по Донбассу.

Теперь, судя по санкциям, таких надежд уже нет. Зеленского и его партию приравняли к Порошенко".

Напомним, в пятницу, 11 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины. В основном список расширен за счет нардепов от фракции "Слуга народа". Там есть глава фракции Арахамия, его заместители, Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Никита Потураев, Николай Тищенко и многие другие.

Подробно о причинах введения санкций России против "слуг народа" можно прочитать в нашем материале.