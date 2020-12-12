Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" решила обратиться в регистрационные органы для получения разрешения на производство российской вакцины от коронавируса в Украине. с целью последующего бесплатного распространения в Украине.

Об этом рассказал глава политического совета ОПЗЖ Виктор Медведчук в интервью украинским телеканалам.

"Мы будем добиваться разрешения на производство вакцины на существующих предприятиях, где этот технологический процесс возможен. Для этого мы будем обращаться, естественно, к регистратору на Украине, для того чтобы получить такие разрешения. Что будет с этим обращением и каковы будут результаты - вы увидите", - сказал он.

По его словам, "Оппоплатформа" намерена сделать все возможное, чтобы вакцину можно было производить в Украине и распространялась среди населения бесплатно. Но шаги в этом направлении будут предприняты лишь после того, как появится реакция украинских властей.

Напомним, украинский кардиохирург Борис Тодуров рассказывал о том, что сейчас нет оснований говорить о качестве российской вакцины, поскольку не проведены ее слепые исследования. Однако, по его словам, российская школа вирусологов является достаточно сильной.

Напомним, в середине этой недели появилась информация, что Россия была бы не прочь развернуть производство вакцины "Спутник V" в Украине, а именно на мощностях расположенной в Харькове компании "Биолек". Позже в Российском фонде прямых инвестиций рассказали, что именно на этом предприятии были произведены первые тестовые разливы вакцины. В самой же фармкомпании объяснили, что готовы выпускать вакцину, но лишь после ее государственной регистрации. Подробнее о "Биолеке" разбиралась "Страна" в материале "Тема немецкого гонщика".