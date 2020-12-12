Член палаты представителей Техаса, республиканец Кайл Бидерманн, после отклонения иска о непризнании итогов выборов президента, предложил организовать референдум о выходе штата из состава США.

Об этом пишет "Fox News".

"Федеральное правительство вышло из-под контроля и больше не представляет ценности для жителей Техаса", - выразил мнение политик.

По этой причине Бидерманн собирается подать законопроект, который позволит жителям Техаса провести референдум и получить статус независимого государства.

Политик считает, что его законопроект будет опираться на раздел 2 ст. 1 Конституции Техаса, в котором говорится, что "...вся политическая власть присуща народу, и все свободные правительства основаны на его власти и учреждены в его интересах".

"Вера жителей Техаса строится на сохранении республиканской формы правления... Они всегда имеют неотъемлемое право изменять, реформировать или упразднять свое правительство таким образом, который сочтут целесообразным", - добавил Бидерманн.

Издание пишет, что такие сообщества, как Техасское националистическое движение, в течение длительного времени поддерживали выход штата из США, а в законодательный орган 87-го созыва поступала сотня подобных предложений.

Отметим, что Техас однажды уже выходил из состава страны - в 1861 года, когда присоединился к Конфедеративным Штатам Америки. После гражданской войны и реконструкции Техас был повторно принят в состав США в 1870 году.

Напомним, ранее сразу 17 штатов США поддержали попытку Техаса отменить в Верховном суде победу Байдена на выборах.

"Страна" подробно писала о том, как Техас пытался не дать Байдену стать президентом и что теперь будет с Трампом и Америкой.