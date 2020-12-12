Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против коронавируса COVAX одобрил заявку Украины на получение восьми миллионов доз прививок от covid-19.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко у себя на странице в Facebook.

"Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 ... +8) для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки", - написал Ляшко.

Ляшко рассказал, что Минздрав будет привлекать к процессу логистики государственное предприятие "Укрвацина", а также частные компании (для вакцин, перевозка которых требует температурного режима -60/-80 по Цельсию).

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украина не будет проводить принудительную вакцинацию от коронавируса.

"Страна" уже разбиралась детально, что Украина сможет начать вакцинацию от covid-19 на полгода позже, чем Запад и Россия. В то время, как на в РФ и на Западе уже началась вакцинация, в нашу страну этот процесс придет в лучшем случае к марту.