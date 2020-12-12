Конституционный суд Австрии обязал правительство отменить запрет на ассистированный суицид (эвтаназию) в следующем году.

Об этом сообщает The Local.

"Решение сознательно уйти из жизни должно уважаться законодателем", - сказал председатель суда Кристоф Грабенвартер.

По его словам, подобный выбор должен быть сделан "свободно, без какого-либо внешнего воздействия".

Причиной решения суда стал иск нескольких человек, среди которых двое неизлечимо больны. Также иск подал один из врачей.

Сегодня в Австрии ассистированный суицид, который совершается с помощью другого человека, наказывается тюремным заключением до пяти лет.

Против отмены решения выступила правящая коалиция Австрии. Она призвала оставить законодательство, сославшись на потенциальные злоупотребления в случае легализации процедуры.

Напомним, Конституционный суд Германии выступил против запрета на эвтаназию. Решением главного судебного органа ФРГ определено, что добровольная медикаментозная смерть тяжелобольных людей не противоречит Основному закону страны.