Дмитрий Наталуха, нардеп фракции "Слуга народа" и глава комитета по вопросам экономического развития, прокомментировал "Стране" своё непопадание в санкционный список России.

"Ну, если бы я составлял эти списки, то, конечно, мог бы ответить на этот вопрос. Как бы грустно мне не было, но я не знаю, почему так произошло. Вы же знаете, что я один из тех, кто выступил с заявлением о "красных линиях". Думаю, что это их дело. Очень интересно и комично, что моя жена (Алена Шкрум, депутат партии "Батькивщина" - Ред.) есть в списке, а меня нет", - заявил нардеп.

На вопрос "Страны", почему в прошлом году фракция не попала под санкции, а в этом году депутаты из "Слуги народа" все же оказались в санкционном списке РФ, Наталуха ответил так:

"Пытаться предвидеть логику принятия решений наших российских соседей - очень тяжело. Потому что слишком много факторов: начиная от президента США и заканчивая конфликтом в Карабахе и т.д и т.п. Это их дела. Пусть они там принимают все что угодно. Наше дело - разобраться с нашими внутренними санкциями здесь", - утверждает Наталуха.

Напомним, 11 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины.

В основном список расширен за счет нардепов от фракции "Слуга народа". Там есть глава фракции Арахамия, его заместители, Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Никита Потураев, Николай Тищенко и многие другие.

Также под санкциями оказались спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Отметим, в предыдущий раз санкционный список Россия расширила в сентябре 2020 года. Тогда в него попали депутаты практически их всех парламентских фракций кроме ОПЗЖ и "Слуги народа".

Подробно о причинах введения санкций России против "слуг народа" можно прочитать в нашем материале.