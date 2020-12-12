Скандальный сайт "Миротворец" обозначил умершего сегодня великого актера Валентина Гафта как "ликвидированного".

Об этом свидетельствует запись, размещенная на самом сайте.

"Самоликвидировался 12.12.2020", - говорится в сообщении.

"Миротворец" еще при жизни Гафта поместил его в свою базу, обвиняя в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины" из-за интервью, которые давал актер в разные годы.

Напомним, супруга артиста Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти актера стали последствия инсульта, который он перенес в 2019 году. Позже в театре "Современник" рассказали, что прощание и похороны актера состоятся во вторник, 15 декабря.

Также "Страна" рассказывала, чем Гафт запомнился, а также что он говорил про Украину.