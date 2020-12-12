Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал бюджет Украины на следующий год, назвав бюджет, выделенный на медицину недопустимо малым.

Об этом он заявил во время брифинга, который транслировался на Facebook.

"Я, как министр здравоохранения, не поддержал этот бюджет. Я считаю, что сумма, заложенная на медицину, она недопустимо мала. Я не буду воспринимать никаких слов, что мы увеличили финансирование. Увеличили финансирование с нуля? Простите, так это не увеличили..." – сказал он.

По словам Степанова, бюджет должен удовлетворять хотя бы минимум, который есть. Прежде всего – заработные платы врачей, медсестер и младшего медицинского персонала.

"Справедливая заработная плата на следующий год - это 23 тысячи гривен для врачей, 17 тысяч гривен - средний медперсонал, 12 тысяч гривен - младший медицинский персонал", рассказал он.

В связи с этим, рассказал министр, ведомство уже подало соответствующие расчеты Кабмину. Если же будут приняты альтернативные решения, утверждает Степанов, Украину ждет "упадок медицины" и отток врачей за границу.

"Мы можем просто как в том апокалиптическом фильме - остаться без медицинских работников", - резюмировал Степанов.

Степанов рассказал, что думает о бюджете Минздрава на следующий год. Смотреть с 10:30. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, в ходе этого же брифинга Степанов рассказал о том, что Минздрав обновил стандарты тестирования на коронавирус.

Также мы писали, что, по словам Степанова, в Украине каждый третий ПЦР-тест у больного Covid-19 дает неверный результат.