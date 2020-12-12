В санкционный список России, который вчера был расширен, не вошли 29 народных депутатов от "Слуги народа".

"Страна" публикует полный список народных избранников от президентской партии, которых не коснулись российские ограничения:

Александр Аликсийчук, Юрий Аристов, Сергей Бабак, Валерий Божик, Дарья Володина, Анатолий Гунько, Артем Дмитрук, Александр Дубинский, Алексей Ковалёв, Геннадий Касай, Артем Культенко, Юрий Кузбит, Алексей Красов, Елена Копанчук, Анна Колесник, Максим Леонов, Анастасия Ляшенко, Денис Маслов, Олег Марусяк, Дмитрий Наталуха, Кирилл Нестеренко, Андрей Одарченко, Максим Пашковский, Вячеслав Рублёв, Александр Сова, Ольга Савченко, Тарас Тарасенко, Андрей Холодов, Нелли Яковлева.

Таким образом, всего под российские санкции не попали 29 человек из 246 депутатов "Слуги народа".

Напомним, в пятницу, 11 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины. В основном список расширен за счет нардепов от фракции "Слуга народа". Там есть глава фракции Арахамия, его заместители, Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Никита Потураев, Николай Тищенко и многие другие.

Кроме того, под санкциями оказались спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Отметим, что в предыдущий раз санкционный список Россия расширила в сентябре 2020 года. Туда попали нардепы почти из всех фракций Рады кроме ОПЗЖ и "Слуги народа".

Подробно о причинах введения санкций России против "слуг народа" можно прочитать в нашем материале.