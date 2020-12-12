Опубликован полный список "слуг народа", которых миновали российские санкции
В санкционный список России, который вчера был расширен, не вошли 29 народных депутатов от "Слуги народа".
"Страна" публикует полный список народных избранников от президентской партии, которых не коснулись российские ограничения:
- Александр Аликсийчук,
- Юрий Аристов,
- Сергей Бабак,
- Валерий Божик,
- Дарья Володина,
- Анатолий Гунько,
- Артем Дмитрук,
- Александр Дубинский,
- Алексей Ковалёв,
- Геннадий Касай,
- Артем Культенко,
- Юрий Кузбит,
- Алексей Красов,
- Елена Копанчук,
- Анна Колесник,
- Максим Леонов,
- Анастасия Ляшенко,
- Денис Маслов,
- Олег Марусяк,
- Дмитрий Наталуха,
- Кирилл Нестеренко,
- Андрей Одарченко,
- Максим Пашковский,
- Вячеслав Рублёв,
- Александр Сова,
- Ольга Савченко,
- Тарас Тарасенко,
- Андрей Холодов,
- Нелли Яковлева.
Таким образом, всего под российские санкции не попали 29 человек из 246 депутатов "Слуги народа".
Напомним, в пятницу, 11 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины. В основном список расширен за счет нардепов от фракции "Слуга народа". Там есть глава фракции Арахамия, его заместители, Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Никита Потураев, Николай Тищенко и многие другие.
Кроме того, под санкциями оказались спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.
Отметим, что в предыдущий раз санкционный список Россия расширила в сентябре 2020 года. Туда попали нардепы почти из всех фракций Рады кроме ОПЗЖ и "Слуги народа".
Подробно о причинах введения санкций России против "слуг народа" можно прочитать в нашем материале.