Прощание с российским актером Валентином Гафтом, о смерти которого стало известно сегодня, состоится во вторник, 15 декабря.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на свои источники в сфере культуры.

"Валентина Иосифовича похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Похороны планируются на 15 декабря", - говорится в сообщении.

Позже эту информацию подтвердил художественный руководитель театра "Современник" Виктор Рыжаков.

"Прощание, скорее всего, будет во вторник в театре", - рассказал он.

Напомним, супруга артиста Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти актера стали последствия инсульта, который он перенес в 2019 году.

Напомним, 14 декабря 2017 года Гафт был экстренно госпитализирован после неудачного падения, в связи с чем театр "Современник" перенес заявленный на 15 декабря 2017 года спектакль "Пока существует пространство" на 5 февраля 2018 года. 15 декабря актер перенес операцию. А в прошлом году Валентин Гафт попал в московскую больницу с инсультом.