Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров потребовал, чтобы директор НАБУ Артем Сытник опровергнул свои обвинения в отношении его причастности к cкандалу вокруг дела "Укрбуда". Если этого сделано не будет, то Татаров в начале неделе подает против Сытника иск в суд о защите чести и достоинства.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале в субботу, 12 декабря.

"Директор НАБУ Сытник вчера в очередной раз назвал мою фамилию вместе с подозреваемыми в совершении ряда преступлений фигурантами строительных скандалов. Связываю это со своей системной работой по укреплению независимости в правоохранительных органах", - написал Татаров.

Кроме того, он потребовал от Сытника немедленно опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать обществу доказательства его причастности к противоправной деятельности.

"Я настаиваю также на независимой международной или отечественной экспертизе любых электронных, видео или аудио данных, якобы с моим участием в незаконной деятельности и еще раз подчеркиваю, что никому не удастся за фальсификацию уголовных дел повлиять на мои убеждения и позицию на вверенном мне участке работы", - заявил он.

Также Татаров анонсировал, что в начале следующей недели он подаст иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против директора НАБУ Артема Сытника.

Напомним, 28 ноября замглавы ОП Олег Татаров раскритиковал главу НАБУ Артема Сытника. А само ведомство назвал "не украинской историей".

Уже 1 декабря НАБУ заявило об открытии нового дела против застройщика Максима Микитася - бывшего владельца компании "Укрбуд". При этом ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы (адвокатская компания Олега Татарова в то время оказывала юридические услуги одной из компаний Микитася - Ред.). При этом там нет данных о том, что Татаров склонял эксперта к нужной экспертизе.

"Страна" подробно разбиралась, почему НАБУ завело дело на замглавы ОП Татарова и какие будут последствия.