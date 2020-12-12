Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что ведомство обновило стандарты тестирования на коронавирус. Теперь ПЦР-тесты на коронавирус будут делать всем, кто имеет признаки респираторных заболеваний.

Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировался на Facebook.

"Мы обновили стандарт оказания медицинской помощи в части осуществления тестирования. Итак, подписал я соответствующий приказ, до этого дал поручение, чтобы мы существенно расширили перечень лиц, которых мы будем тестировать. Подчеркиваю - тестировать бесплатно и чтобы, соответственно, увеличивать количество тестирований. В связи с чем это еще было сделано - потому что сейчас мощности наших лабораторий, которые есть в подчинении Министерства здравоохранения. Они не загружены на 100%", - сказал он.

В то же время Степанов рассказал, что в Украине уменьшилось количество людей, которые "обращаются именно за тестированием" при помощи мобильных бригад, семейных врачей или другим способом.

"Итак, каким образом мы расширяем? Теперь то, что касается тестирования, ПЦР-диагностика, оно распространяется, что людей надо тестировать с любыми признаками респираторного заболевания. Независимо от того, соответствует ли эта симптоматика коронавирусной болезни, или не отвечает", - рассказал он.

По словам Степанова, такому человеку нужно с помощью ПЦР-теста подтвердить или опровергнуть диагноз Covid-19.

"Кроме того, мы добавили тестирование методом экспресс-диагностики. Это быстрый тест на антиген, тот, каторый результат делается с 15 минут после тестирования, то есть - сразу. Кого мы будем тестировать следующим образом? Опять же - людей, которые имеют соответствующие симптомы коронавирусной болезни или любого респираторного заболевания. Но в этом случае если экспресс-тест является положительным, то он потребует подтверждения потом ПЦР-тестом. Почему потребует подтверждения - потому что специфичность и чувствительность этих тестов ниже, чем ПЦР", - сообщил министр.

Он заявил, что также с помощью экспресс-тестов будут тестировать пациентов перед госпитализацией и контактных лиц.

"Я дал соответствующее задание главному санитарному врачу и подразделениям Минздрава, чтобы подготовили достаточно четкий, понятный алгоритм, каким образом это происходит. Это все изложили доступным языком. Я думаю, что на следующей неделе, максимум в понедельник-вторник мы максимально широко об этом сообщим", - сказал Степанов.

Степанов расширил круг лиц, которым необходимо делать ПЦР-тест. Видео: facebook.com/moz.ukr

До этого мы писали, что Степанов дал распоряжение расширить круг лиц, которые подлежат тестированию на коронавирус методом ПЦР и экспресс-тестированию на антигены.

Также мы писали, что, по словам Степанова, в Украине каждый третий ПЦР-тест у больного Covid-19 дает неверный результат.