Пациенты с тяжелой формой коронавируса имеют особые гены, которые могут усугублять течение болезни.

Об этом свидетельствуют результаты, представленные ученые из Эдинбургского университета, размещенные в журнале Nature.

Так, обследовав 2 200 больных коронавирусом, ученые обнаружили одни и те же модификации генов OAS1, OAS2, OAS3, а также TYK2, DPP9 и IFNAR2. По мнению исследователей, вариации этих генов способны приводить к нарушению формирования иммунитета и развитию воспаления легких у пациентов.

"Если мы выберем правильное вмешательство для следующих клинических испытаний, то мы обнаружим, что оно сработает раньше и может спасти десятки тысяч жизней", - рассказал консультант Королевской больницы Эдинбурга профессор Кеннет Бейли.

Ранее "Страна" сообщала, что одним из последствий заражения коронавирусом биологи назвали преждевременное старение.

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