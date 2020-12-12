Советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт умер в субботу, 12 декабря. Ему было 85 лет.

Об этом сообщила супруга артиста Ольга Остроумова, передает ТАСС.

"Да, его не стало. Это сегодня произошло", - сказала она.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище 15 декабря, на аллее актеров.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года.

Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Всенародную славу Гафту принесли съемки в кино: "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "О бедном гусаре замолвите слово" и многих других.

Биография Гафта

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве в еврейской семье, приехавшей из Прилук. Его отец — Иосиф Рувимович Гафт (1907—1969), военюрист 3-го ранга, участник Великой Отечественной войны, мать, Гита Давыдовна Гафт (1908—1993), была домохозяйкой.

В школе начал участвовать в самодеятельности, играл в школьных спектаклях.

В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ, дебютировал на сцене Театра имени Моссовета. Через некоторое время перешёл в Московский драматический театр (ныне Театр на Малой Бронной).

С 1969 года по 2020 год Валентин Гафт являлся актером Московского театра "Современник".

Дебютировал в кино в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте" (в роли одного из эпизодических персонажей — убийцы). Пользовался большой популярностью в ролях "кинозлодеев", обладая ярко выраженной отрицательной харизмой. Многим запомнился яркими ролями в остросоциальных картинах Эльдара Рязанова "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово".

Кроме того, актер занимался озвучиванием мультипликационных фильмов. Принимал участие в записи более двадцати радиоспектаклей.

Валентин Гафт был известен как писатель и поэт, особенно популярны созданные им эпиграммы. Автор книг "Я постепенно познаю…" (1997), "Жизнь - театр" (1998, совместно с Леонидом Филатовым), "Сад забытых воспоминаний" (1999), "Красные фонари" (2007), "Мостовая" (2017) и др.

14 декабря 2017 года был экстренно госпитализирован после неудачного падения, в связи с чем театр "Современник" перенёс заявленный на 15 декабря 2017 года спектакль "Пока существует пространство" на 5 февраля 2018 года. 15 декабря актёр перенёс операцию, о чём СМИ сообщил его коллега, сотрудник театра "Современник" Саид Багов. В прошлом году Валентин Гафт попал в московскую больницу с инсультом.

Личная жизнь

Актер был женат трижды. Его первой супругой была манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды на Кузнецком Мосту Елена Изоргина. Брак распался через восемь лет семейной жизни - Изергина влюбилась в киноведа Даля Орлова.

Вторая жена - балерина Инна Елисеева. По словам артиста, в браке с ним Инна была домохозяйкой, ее родители принадлежали к партийной элите. С Елисеевой Гафт развелся в начале 1980-х. У них родилась его единственная дочь Ольга - она покончила жизнь самоубийством в 2002 году, что было огромным потрясением для актера.

Третья жена - актриса Ольга Остроумова. Познакомились еще на съёмках рязановской комедии "Гараж", но отношения начались значительно позже. В браке с 1996 года. Валентин Гафт с 10-летнего возраста воспитывал сына актрисы от предыдущего брака Михаила. Под влиянием жены крестился в православие.

У актера есть внебрачный сын Вадим. Впервые он увиделся с ним в ток-шоу на Первом канале в октябре 2014 года. Родила его московская художница Елена Никитина. Они познакомились, когда он еще не был суперзвездой на одном из театральных вечеров. Понравились друг другу, начали встречаться. Но когда Елена забеременела, Гафт ушел и пропал из ее жизни. А через три года они случайно встретились на улице. Елена сказала, что родила сына, которого назвала Вадимом. Валентин Иосифович попросил фотографию мальчика, спрятал ее во внутренний карман пиджака...

Через год Елена с маленьким сыном и мамой улетели в Бразилию, где обосновалась ее сестра, вышедшая замуж за иностранца. Вадим, который пошел по стопам Гафта и работает в бразильском театре актером. Тогда же Вадим рассказал, что у Гафта есть внук Валентин, который родился с ним в один день.

Жизни и творчеству актера посвящены документальные фильмы "Гафт, который гуляет сам по себе" (2010, режиссеры Юрий Линкевич и Михаил Минкин) и "Валентин Гафт. Чужую жизнь играю, как свою" (2015, Руслан Трещев), а также книга "Гафт и Остроумова. История любви" (2020, автор Михаил Захарчук).

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