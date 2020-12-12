В субботу, 12 декабря, в Иране через повешение был казнен глава новостного портала "Амад ньюз", которого обвинили в антиреволюционной деятельности и получении поддержки от иностранных спецслужб.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Так, в октябре прошлого года Корпус стражей исламской революции задержали Рухолла Зама, который активно освещал протесты в Иране в период с декабря 2017 по январь 2018 года.

Задержанного обвинили в "антиреволюционной деятельности" и сотрудничестве с иностранными спецслужбами – он якобы получал поддержку со стороны разведывательных служб США и Израиля.

По данным агентства Associated Press, Зам жил в изгнании в Париже, не уточнялось, каким образом он был задержан и где.

Напомним, согласно данным Международной федерации журналистов (IFJ) в течение 2020 года во время выполнения своей работы были убиты 42 журналиста и работника СМИ. Также 235 человек из сферы медиа находятся в тюрьме по делам, которые связаны с их работой.

Также "Страна" сообщала, что Национальная полиция Украины открыла горячую линию для сообщений о нападениях на журналистов.