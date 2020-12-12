Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что начало вакцинации от коронавируса в стране запланировано менее чем через 24 часа.

Соответствующий пост он опубликовал у себя в Twitter.

"Сегодня наша страна добилась медицинского чуда. Мы создали безопасную и эффективную вакцину всего за 9 месяцев. Это одно из величайших научных достижений в истории. Я рад сообщить, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило вакцину Pfizer", - сказал Трамп.

Также он заявил, что вакцинация в Соединенных Штатах начнется менее чем через 24 часа. По его словам, почтовые компании уже начали поставки вакцины во все штаты.

Напомним, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцину против коронавируса, которая была разработаны компаниями Pfizer и BioNTech.

Также "Страна" рассказывала, что в США, где заявили о нехватке вакцин от Covid-19, с начала пандемии от коронавируса умер уже 292 001 человек. Такой показатель на 584 человека превышает боевые потери страны в годы Второй мировой войны.