С января по ноябрь 2020 года Высший совет правосудия уволил 255 судей, а общая нехватка кадров увеличилась до 1 900 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

"С января по ноябрь 2020 Высший совет правосудия принял решение об увольнении 255 судей. По общим основаниям уволено 229 судей: 228 в связи с подачей заявлений об отставке, 1 в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по особым обстоятельствам уволены 26 судей. Из них 22 – за совершение существенного дисциплинарного проступка, еще четыре – вследствие признания их по результатам квалификационного оценивания такими, которые не соответствуют занимаемой должности. За аналогичный период в 2019 году были уволены 237 судей.

Фактически, в Украине остается 5 407 судей из определенного количества в 7 295 человек.

Напомним, судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты суда получили от 35,2 тысяч гривен до 199 тыс. грн зарплаты за ноябрь.

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