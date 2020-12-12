В Украине не хватает судей. С начала года уволили больше 250 человек
С января по ноябрь 2020 года Высший совет правосудия уволил 255 судей, а общая нехватка кадров увеличилась до 1 900 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.
"С января по ноябрь 2020 Высший совет правосудия принял решение об увольнении 255 судей. По общим основаниям уволено 229 судей: 228 в связи с подачей заявлений об отставке, 1 в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по особым обстоятельствам уволены 26 судей. Из них 22 – за совершение существенного дисциплинарного проступка, еще четыре – вследствие признания их по результатам квалификационного оценивания такими, которые не соответствуют занимаемой должности. За аналогичный период в 2019 году были уволены 237 судей.
Фактически, в Украине остается 5 407 судей из определенного количества в 7 295 человек.
Напомним, судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты суда получили от 35,2 тысяч гривен до 199 тыс. грн зарплаты за ноябрь.
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