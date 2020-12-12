Власти Канады официально объявили представителям украинского посольства в Оттаве о завершении внутригосударственных процедур по вступлению в силу Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между государствами.

Об этом заявил украинский посол в Канаде Андрей Шевченко в Twitter.

По договору совместное производство позволит украинским продюсерам претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции. Похожие преференции соглашение предусматривает и для канадских художников, которые будут работать в Украине.

"Нашим телевизионщикам, кинопроизводителям будет дешевле и проще работать в Канаде и с канадцами. Я рад, что мы смогли объяснить в Оттаве взаимные преимущества от такого партнерства. Ждем украинский-канадский "Оскар", - рассказал Шевченко.

Соглашение было подписано во время визита президента Владимира Зеленского в Торонто в прошлом году. Рада ратифицировала его в сентября 2020 года. Документ вступит в силу 1 января 2021 года.

Напомним, ранее Украина и Израиль заключили первое в мире соглашение о свободных твитах.