Украинские пограничники обнаружили на границе с Россией микроавтобус, при помощи которого неизвестные пытались провести в нашу страну контрабандную икру. Попав в ров, преступники решили сжечь машину.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, инцидент произошел неподалеку от участка отдела пограничной службы "Волчанск" в Харьковской области. Советский "УАЗ" не смог преодолеть инженерное препятствие и застрял в рове практически в вертикальном положении.

В Харьковской области пограничники нашли сгоревший "УАЗ" с остатками икры. Видео: YouTube/Госпогранслужба Украины

Во время осмотра автомобиля пограничники обнаружили останки красной икры, а также тара из-под черной икры. Возможных виновников обнаружить не удалось.

Напомним, в сентябре пограничники перехватили 600 кг контрабандной икры на миллион гривен.

Также мы писали о том, как в Харьковской области украинец тайно вез через границу 250 кг красной икры.