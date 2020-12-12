На Ровенской атомной электростанции (АЭС) от сети отключился первый энергоблок в результате срабатывания автоматической защиты. Причины отключения выясняются.

Об этом утром в субботу, 12 декабря, сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"12 декабря в 01:43 энергоблок №1 Ровенской АЭС был отключен от сети. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Сейчас причина отключения энергоблока №1 выясняется", - говорится в сообщении на сайте компании.

По информации пресс-службы "Энергоатома", радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. Сейчас на станции работает энергоблок №2. Энергоблоки №3 и №4 находятся на плановом ремонте.

Напомним, недавно на финской АЭС произошла серьезная авария, из-за которой отключился один из ее энергоблоков.

Также мы писали, что на открытой в ноябре Белорусской АЭС остановили реактор первого блока.