В США Верховный суд отклонил иск Техаса о непризнании итогов прошедших президентских выборов в ряде ключевых американских штатов.

Об этом со ссылкой на решение суда сообщает CNN.

Причиной отклонения иска суд назвал отсутствие оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.

В иске Техаса в Верховный суд США указывалось, что штаты Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин провели выборы с нарушениями, которые противоречат конституции страны, а правила, по которым прошли выборы, допустили возможность нарушений во время голосования.

Позже к иску Техаса присоединились еще более 20 штатов, в которых правят республиканцы.

Таким образом теперь открыт путь к голосованию коллегии выборщиков по итогам выборов (оно должно состояться 14 октября).

Если не случится за эти два дня никаких неожиданностей, то Байден будет объявлен победителем выборов.

Напомним, уже больше половины республиканцев в Конгрессе поддерживают Трампа в борьбе за отмену итогов выборов.

Также мы писали о том, что Джо Байден уже объявил о своей победе на выборах и анонсировал виртуальную инаугурацию. Впрочем, Трамп не признает поражения и рассчитывает остаться на второй президентский срок.