Вчера российское правительство расширило санкции против украинских политиков. Список пополнился главным образом за счет депутатов из фракции "Слуга народа".

Это уже новый виток санкционного давления на Киев. Первые ограничения такого рода Москва ввела еще в 2018 году - накануне выборов президента Украины.

Тогда санкции стали "черной меткой" для Порошенко и тех политсил, которые поддерживали его (в том числе ахметовский "Оппозиционный блок"). Или в целом призывали к конфликту с Россией - в этом ряду под указ Путина попали даже оппоненты Порошенко вроде "Батькивщины".

Уже в президентство Зеленского Россия отправила под санкции фракции "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса". При этом "слуг народа" они не коснулись. Как бы для них дверь оставалась открытой.

Но теперь и это изменилось. Почему - разбиралась "Страна".

Кто из "слуг" попал под санкции и кого там нет

Под российские ограничения попал почти весь состав фракции "Слуга народа". Включая даже тех, кто из нее уже вышел или отправился на повышение - например, министр культуры Александр Ткаченко, спикер Роман Стефанчук и глава Рады Дмитрий Разумков.

Но есть исключения.

Так, нету в списке ровенского предпринимателя, нардепа Александра Алексейчука. Также там отсутствует глава бюджетного комитета, близкий к семье Зеленского Юрий Аристов.

Под санкции не попал глава комитета по образованию Сергей Бабак. А также адвокат из Черновцов Валерий Божик и предприниматель из Киева Дарья Володина.

Еще нет в санкционном списке нардепа Анатолия Гунько, который недавно прошел в Раду по мажоритарке в Черниговской области, обойдя Олега Ляшко. И одессита Артема Дмитрука (этот депутат приходил возлагать цветы жертвам Дома профсоюзов в Одессе). Также там нет еще одного мажоритарщика из Одессы Алексея Леонова.

Не внесли в российский список депутата Александра Дубинского. А вот его коллега Максим Бужанский, который единственным в "Слуге народа" вносил законопроекты о защите русского языка, там есть.

Избежал санкций глава стадиона "Мотор Сич" в Запорожье Геннадий Касай (а вот его тезка Константин Касай под них попал). Также в списке нет агрария с Херсонщины Алексея Ковалева.

Санкции обошли юристку из Харькова Анну Колесник и адвоката из Хмельницкого Елену Копанчук. А также их коллегу из Киева Юрия Кузбита. И еще одного депутата из Киева - Артема Культенко.

Нет в списке и нардепов Анастасии Ляшенко с Полтавщины и Олега Марусяка из Калуша.

Не пошел под санкции Денис Маслов из Днепра.

Из статусных депутатов - в российский список не попал глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. Также нет в постановлении декана харьковского университета питания и торговли Андрея Одарченко.

Нету в списке также бизнесмена из Винницы Максима Пашковского. И политика из Луцка Вячеслава Рублева. Не попала под санкции и предприниматель Ольга Савченко из Киева.

Избежал санкций и глава подкомитета по таможне Александр Сова. И замглавы комитета по финансам Андрей Холодов.

Нету в списке и преподавателя КПИ Нелли Яковлевой из фракции президента.

И, наконец, мимо санкций прошли харьковский менеджер Алексей Красов, транспортник из Днепра Кирилл Нестеренко и адвокат из Киева Тарас Тарасенко.

То есть всего 29 человек из 246 депутатов "Слуги народа" не попали под российские санкции.

Причины новых санкций

Во-первых, Кремль показывает, что с властью Зеленского работать по сути отказывается. По крайней мере - до изменения позиции Украины.

Характерно, что произошло это не до местных выборов (что могло бы подтолкнуть часть избирателей на юго-востоке не голосовать за "слуг народа"), а после. То есть еще в октябре некие шансы что-то решить по Донбассу сохранялись.

Напомним, что именно в конце октября начались разговоры о "дорожных картах" по урегулированию конфликта. ОРДЛО внесли, а Украина приняла к рассмотрению новый план по выполнению Минских соглашений. И пообещала прислать к нему правки.

Однако в итоге правки не пришли, а в начале ноября появился альтернативный "план Кравчука", который в России отвергли и назвали полностью противоречащим Минску-2.

А ближе к годовщине Нормандской встречи (когда стало понятно, что Украина большую часть достигнутых в Париже договоренностей не исполнила) из Киева посыпались и вовсе враждебные заявления. Например, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал отключить Москву от платежной системы SWIFT.

А в Москве заявили, что встреч Зеленского с Путиным не будет, пока Киев не исполнит всех решений нормандского саммита.

Еще одним таким сигналом стало приглашение Россией на одно из мероприятий в рамках Организации спикеров от "ДНР" и "ЛНР". Москва как бы демонстрировала свою готовность самостоятельно решить вопрос региона, если Украина не собирается к этому подключаться.

Но не только на минском треке начали ухудшаться отношения. Так, украинский Кабмин уже после выборов подал законопроект, в котором предлагалось всех граждан России на территории Украины интернировать - то есть без суда и следствия арестовывать и отправлять в спецлагеря.

Сыграли, вероятно, свою роль и учения США и британцев у Черного моря на территории Украины. А также приглашение МИД Украины к британцам построить в Николаевской области военные базы.

То есть всю осень отношения Банковой и Кремля накалялись. Что в итоге и вылилось в "черную метку" непосредственно "слугам народа" - раньше санкции их не затрагивали и касались только давних противников России вроде "Голоса" и "Европейской солидарности".

Теперь такой же статус получила и президентская фракция, которая пришла к власти на лозунгах окончания войны и желания договориться с Россией.

Во-вторых, санкции против "слуг народа" - это сигнал партнерам Украины и России по Нормандскому формату: Берлину и Парижу. Москва дает им понять, что больше навстречу новому украинскому руководству идти не будет. Таким образом призывая Германию и Францию оказать давление на Киев.

При этом очевидно, что дверь для переговоров не закрывается. Но вряд ли теперь Москва пойдет на уступки без аналогичных шагов со стороны Киева. То есть повторяется история с Порошенко - сначала Россия с ним говорила, а потом ввела санкции и прекратила отвечать на звонки.