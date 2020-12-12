По состоянию на утро субботы, 12 декабря, из-за дождя и сильных порывов ветра 20 населенных пунктов в трех областях страны остаются без электричества.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 12 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) остаются обесточенными 20 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Черновицкая - 11, Киевская - 5 и Житомирская - 4", – говорится в сообщении.

Для восстановления электроснабжения были привлечены специалисты облэнерго.

Напомним, 9 декабря ГСЧС объявила штормовое предупреждение в трех регионах Украины.

Как писала "Страна", недавно в Киеве и Житомирской области спасатели ограничивали движение транспорта из-за ледяного дождя.

Сообщалось, что сегодня, 12 декабря, спасатели объявили в Украине желтый уровень опасности из-за гололеда.