В субботу, 12 декабря, в Киеве ожидается сильный гололед и гололедица, в связи с чем объявлен первый уровень опасности.

Об этом пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области днем 12 декабря будет гололед, на дорогах гололедица (первый уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что похожая ситуация будет по всей Украине, кроме Закарпатья.

"12 декабря в Украине на дорогах гололедица; днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и северных областях гололед (первый уровень опасности, желтый)", - говорится в тексте сообщения.

Ранее "Страна" сообщала о том, как Киев несколько дней назад попал в ледяной локдаун и когда всё закончится.

Также напомним, что синоптик объяснила украинцам, какая область пострадает от морозов без снега больше всего. Так, это касается Луганской области, где в этом году прогнозируются сильные морозы и низкая влажность почвы.