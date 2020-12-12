В Украине за сутки коронавирусом заразились еще 12 811 человек. Всего по состоянию на 12 декабря в стране зафиксировано уже 885 039 случаев Covid-19.

Об этом свидетельствует статистика, опубликованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

По данным главы Минздрава, среди новых зараженных 593 ребенка и 572 медработника. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

За сутки в больницы доставили 3001 пациента. Это наибольший показатель с начала пандемии. До сих пор антирекордом считались 2 993 госпитализированных, о которых сообщалось 10 декабря.

Вчера 234 человека с коронавирусом умерли (общее число летальных случаев - 14 998). Выздоровело 13 653 пациентов с Covid-19 (всего с начала пандемии - 494 001). В течение минувших 24 часов в Украине провели 61 571 тест для выявления болезни (в том числе методом ПЦР - 40967, методом ИФА - 20604).

Напомним, Ляшко спрогнозировал облегчение коронавирусной ситуации в Украине лишь в мае 2021 года.

Также мы писали о том, что вчера за сутки от коронавируса в Украине выздоровело больше людей, чем заболело.