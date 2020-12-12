Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцины против коронавируса, которые были разработаны компаниями Pfizer и BioNTech.

Об этом говорится на сайте регулятора.

"Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало первое разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях вакцины для профилактики коронавирусной болезни 2019 года (Covid-19)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь препараты можно легально применять на территории Соединенных Штатов.

Напомним, в США, где заявили о нехватке вакцин от Covid-19, с начала пандемии от коронавируса умер уже 292 001 человек. Такой показатель на 584 человека превышает боевые потери страны в годы Второй мировой войны.

Тремя днями ранее мы также сообщали, что в США заявили о смерти людей при испытаниях вакцины Pfizer от коронавируса.