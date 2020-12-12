Билл Гейтс назвал пять книг, которые нужно успеть прочитать пока не кончился год
Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс порекомендовал пять книг, которые обязательно нужно успеть прочитать в уходящем году, чтобы осмыслить случившееся или, наоборот, отвлечься от событий последних 11 месяцев.
Ролик в советами Гейтс опубликовал на своем Ютьюб-канале.
"В трудные времена - а 2020 год, без сомнения, можно назвать тяжелым - поклонники чтения обращаются к самым разным книгам. Иногда в этом году я хотел углубиться в сложную тему, например, несправедливости, которая стала причиной протестов Black Lives Matter. В других случаях мне нужно было сменить темп, расслабиться в конце дня. В результате я прочел множество книг, многие из которых оказались отличными. Вот пять книг на разные темы, которые я бы порекомендовал к прочтению, пока мы подводим итоги 2020 года", - сделал небольшое вступление основатель компании Microsoft.
Итак, в его список вошли следующие издания:
- "Новый Джим Кроу: массовое заключение в эру цветовой слепоты" адвоката Мишель Александер об отношении судебной системы США к темнокожим гражданам;
- "Диапазон: почему универсалы побеждают в специализированном мире" Дэвида Эпштейна о плюсах разностороннего развития личности;
- "The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz" Эрика Ларсона о событиях Второй мировой войны в Великобритании;
- "The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War" Бена Макинтайра о бывшем полковнике КГБ Олеге Гордиевском;
- "Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine" Бижал Триведи о муковисцидозе.
Первые две книги переведены на русский, остальные пока нет.
Ранее "Страна" рассказывала, что советовал прочитать на карантине Владимир Зеленский.
Мы также рассказывали о любимых шести книгах Петра Порошенко.