Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс порекомендовал пять книг, которые обязательно нужно успеть прочитать в уходящем году, чтобы осмыслить случившееся или, наоборот, отвлечься от событий последних 11 месяцев.

Ролик в советами Гейтс опубликовал на своем Ютьюб-канале.

"В трудные времена - а 2020 год, без сомнения, можно назвать тяжелым - поклонники чтения обращаются к самым разным книгам. Иногда в этом году я хотел углубиться в сложную тему, например, несправедливости, которая стала причиной протестов Black Lives Matter. В других случаях мне нужно было сменить темп, расслабиться в конце дня. В результате я прочел множество книг, многие из которых оказались отличными. Вот пять книг на разные темы, которые я бы порекомендовал к прочтению, пока мы подводим итоги 2020 года", - сделал небольшое вступление основатель компании Microsoft.

Итак, в его список вошли следующие издания:

"Новый Джим Кроу: массовое заключение в эру цветовой слепоты" адвоката Мишель Александер об отношении судебной системы США к темнокожим гражданам;

"Диапазон: почему универсалы побеждают в специализированном мире" Дэвида Эпштейна о плюсах разностороннего развития личности;

"The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz" Эрика Ларсона о событиях Второй мировой войны в Великобритании;

"The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War" Бена Макинтайра о бывшем полковнике КГБ Олеге Гордиевском;

"Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine" Бижал Триведи о муковисцидозе.

Первые две книги переведены на русский, остальные пока нет.

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