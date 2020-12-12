Под Киевом 54-летний житель поселка городского типа Боровая до смерти забил собутыльника. Причиной его агрессии стал конфликт во время попойки.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, 5 декабря мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникшего конфликта, умышленно нанес собутыльнику удары кулаками по голове. Жертва упала на пол и перестала сопротивляться. После чего злоумышленник продолжил бить несчастного, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

Сейчас злоумышленник задержан. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч.2 ст.121 УК Украины). Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается.

Как писала "Страна", летом полицейские задержали мужчину, который до смерти избил коллегу по работе.

Также мы рассказывали о случае в городе Фастов, где мужчина забил до смерти доской своего знакомого, после чего похитил его денежные средства.