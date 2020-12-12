В поселке под Киевом мужчина до смерти забил собутыльника голыми руками
Под Киевом 54-летний житель поселка городского типа Боровая до смерти забил собутыльника. Причиной его агрессии стал конфликт во время попойки.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
По данным следствия, 5 декабря мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникшего конфликта, умышленно нанес собутыльнику удары кулаками по голове. Жертва упала на пол и перестала сопротивляться. После чего злоумышленник продолжил бить несчастного, пока тот не перестал подавать признаки жизни.
Сейчас злоумышленник задержан. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч.2 ст.121 УК Украины). Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное следствие продолжается.
Как писала "Страна", летом полицейские задержали мужчину, который до смерти избил коллегу по работе.
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