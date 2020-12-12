В сети появилось видео группы школьников, которые изо всех силы пытаются попасть домой после уроков. Задача сильно усложнилась гололедом, который сковал украинскую столицу.

Поэтому дети добираются как могут: падают, ползут и даже лезут по забору.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Вот так дети должны идти из школы...", - комментирует ситуацию автор ролика.

На видео группа детей по обе стороны проезжей части лежит на асфальте, поочередно встает и снова падает из-за гололеда. Затем отчаявшиеся дети подползают к забору и используют его в качестве опоры, некоторые - просто держатся руками для равновесия.

При этом проулок находится на небольшом склоне, а у каждого ребенка на спине рюкзак, из чего можно сделать вывод, что таким образом малыши лействительно добираются домой после учебного дня.

Где именно сделано это видео не сообщается.

Напомним, в Киеве третий день подряд держится гололедица. Из-за непогоды практически все тротуары и улицы покрылись льдом. Везде сплошной каток.

Как сообщала "Страна", по состоянию на 10 декабря в Киеве из-за гололеда, который держится второй день, травмировались 163 человека в общей сложности.