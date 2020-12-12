Встают, падают, цепляются за забор. В сети появилось видео школьников Киева, ползущих домой в гололед по улице
В сети появилось видео группы школьников, которые изо всех силы пытаются попасть домой после уроков. Задача сильно усложнилась гололедом, который сковал украинскую столицу.
Поэтому дети добираются как могут: падают, ползут и даже лезут по забору.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
"Вот так дети должны идти из школы...", - комментирует ситуацию автор ролика.
На видео группа детей по обе стороны проезжей части лежит на асфальте, поочередно встает и снова падает из-за гололеда. Затем отчаявшиеся дети подползают к забору и используют его в качестве опоры, некоторые - просто держатся руками для равновесия.
При этом проулок находится на небольшом склоне, а у каждого ребенка на спине рюкзак, из чего можно сделать вывод, что таким образом малыши лействительно добираются домой после учебного дня.
Где именно сделано это видео не сообщается.
Напомним, в Киеве третий день подряд держится гололедица. Из-за непогоды практически все тротуары и улицы покрылись льдом. Везде сплошной каток.
Как сообщала "Страна", по состоянию на 10 декабря в Киеве из-за гололеда, который держится второй день, травмировались 163 человека в общей сложности.