В столице правоохранители разоблачили группу людей, которая изготавливала наркосодержащие лекарственные средства и сбывала их через почтовые отправления. По предварительным подсчетам, месячный доход злоумышленников составлял около 500 тысяч гривен.

Об этом написала в Фейсбук пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что дельцы подделывали таблетки и выдавали их за лекарственные средства, которые в своем составе содержат психотропное вещество сибутрамин. Преступники сбывали поддельные таблетки через интернет с помощью курьерской доставки.

В ходе операции по разоблачению наркоторговцев были совершены четыре оперативные закупки якобы лекарственных средств, которые после проведения экспертного исследования оказались поддельными.

При проведении 11 санкционированных обысков на территории Киева и Киевской области было изъято почти 200 тысяч поддельных таблеток, производственное оборудование, фасовочный материал для готовой продукции, черновые записи и другие вещественные доказательства. Стоимость изъятой продукции составляет более 4 млн гривен.

Сейчас уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 307 УК Украины. По всем изъятым таблеткам назначены экспертизы, по результатам которых будет проведена дальнейшая квалификация преступления.

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