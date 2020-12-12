Киевская местная прокуратура №10 сообщила о подозрении уроженке Сум, которая сбывала наркотики, рассылая их по почте в посылках. При этом для конспирации женщина прятала запрещенные вещества в игрушки и одежду.

Об этом рассказала в Фейсбук пресс-служба столичной городской прокуратуры.

При отработке оперативной информации правоохранители задержали женщину на горячем, сразу после получения ею посылки со сварочным аппаратом "Зенит", в середине которого находились 1 014 таблеток экстази.

Кроме того, полиция установила, что незадолго до задержания злоумышленница оформила отправления 22 посылок в разные регионы Украины с запрещенными веществами.

Во время обыска по месту жительства задержанной и в арендованной квартире было изъято 1,6 кг галлюциногенных грибов, 1,8 кг белых кристаллов ("соли"), 1 кг каннабиса, 300 г амфетамина, а также 6 электронных весов, пакеты для фасовки, вакууматор и черновые записи. Изъятые вещества направлены для проведения экспертизы, по результатам которой будет решен вопрос дополнительной квалификации действий гражданки.

Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.



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