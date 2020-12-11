Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины.

Об этом говорится в постановлении правительства РФ, где опубликован соответствующий документ.

В основном список расширен за счет нардепов от фракции "Слуга народа". Туда они попали почти в полном составом. Там есть глава фракции Арахамия, его заместители, Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Никита Потураев, Николай Тищенко и многие другие.

Также под санкции попали спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Кроме того, в списке есть нардепы, которых исключили из фракции СН (Гео Лерос и Скороход). А также министр культуры и бывший нардеп Александр Ткаченко.

В тоже время, в санкционном списке нет нардепов Дубинского и Холодова.

Напомним, что в предыдущий раз санкционный список Россия расширила в сентябре 2020 года. Туда попали нардепы почти из всех фракций Рады кроме ОПЗЖ и "Слуги народа".

Теперь же, как видим, российские санкции коснулись и президентской партии.

Подробно о том, что означают российские санкции, которые она ввела против украинских нардепов в сентябре этого года, можно прочитать здесь.