Россия ввела санкции против "слуг народа". Под них попали Разумков, Арахамия, Бужанский и еще десятки нардепов
Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины.
Об этом говорится в постановлении правительства РФ, где опубликован соответствующий документ.
В основном список расширен за счет нардепов от фракции "Слуга народа". Туда они попали почти в полном составом. Там есть глава фракции Арахамия, его заместители, Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Никита Потураев, Николай Тищенко и многие другие.
Также под санкции попали спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.
Кроме того, в списке есть нардепы, которых исключили из фракции СН (Гео Лерос и Скороход). А также министр культуры и бывший нардеп Александр Ткаченко.
В тоже время, в санкционном списке нет нардепов Дубинского и Холодова.
Напомним, что в предыдущий раз санкционный список Россия расширила в сентябре 2020 года. Туда попали нардепы почти из всех фракций Рады кроме ОПЗЖ и "Слуги народа".
Теперь же, как видим, российские санкции коснулись и президентской партии.
Подробно о том, что означают российские санкции, которые она ввела против украинских нардепов в сентябре этого года, можно прочитать здесь.