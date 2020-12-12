Генеральный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуда заявила о готовности расследовать события в Украине. По ее словам, предварительная экспертиза дает основания полагать, что в стране были совершены преступления против человечности, в том числе военные.

Заявление генпрокурора появилось на сайте МУС 11 декабря.

"Сегодня я объявляю заключение предварительной экспертизы по ситуации в Украине, - говорится в заявлении. - После тщательного и независимого процесса я могу сегодня объявить, что установленные законом критерии для начала расследования ситуации в Украине соблюдены.

Предварительное рассмотрение ситуации в Украине было начато 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции МУС, которое впоследствии было расширено вторым заявлением, поданным в 2015 году, чтобы охватить продолжающиеся предполагаемые преступления, совершенные на территории Украины с 20 февраля 2014 года.

Моя канцелярия пришла к выводу, что в настоящее время есть разумные основания полагать, что в Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности. Эти выводы, которые будут более подробно изложены в нашем ежегодном отчете о предварительной экспертизе, включают три широких кластера:

преступления, совершенные в контексте ведения боевых действий;

преступления, совершенные во время арестов;

преступления, совершенные в Крыму.

Кроме того, моя канцелярия обнаружила, что эти преступления, совершенные разными сторонами конфликта, также были достаточно серьезными для проведения расследования".

Теперь прокурор должен обратиться к судьям Палаты МУС с запросом о получении санкции на возбуждение расследования.

Два года назад "Страна" подробно описывала, как Международный уголовный суд ведет расследование военных преступлений в Украине.

Мы также рассказывали о приеме в киевском офисе фонда Сороса представителей Международного уголовного суда.