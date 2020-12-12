Уровень смертности от коронавируса за последние полтора месяца вырос на 60% по всему миру.

Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости.

"В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%", - сказала Ван Керкхове.

По ее словам, эти цифры неравномерно распределены по миру. При этом в Европе смертность возросла почти вдвое.

На сегодняшний день в мире выявлено 69 874 432 заразившихся коронавирусом, из которых 1 587 991 человек скончались.

Ранее "Страна" сообщала, что в Италии и Испании зарегистрировали рекордную смертность от коронавируса.

Также мы писали, что и в России несколько дней подряд регистрируют рекордную смертность от коронавируса.